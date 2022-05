Uomini e Donne Anticipazioni: Alessandro Ci Riprova Con Pinuccia! (Di sabato 7 maggio 2022) Uomini e Donne Anticipazioni: Una coppia torna in studio per un lieto annuncio. Ida mette un punto con Riccardo… si spera… Alessandro e Pinuccia ci Riprovano. Un nuovo cavaliere scatena la bufera in studio. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anche in questo fine settimana si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come sempre, ad aggiornarci su ciò che è successo in studio, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram UominieDonneclassicoeover. Ebbene, in questa puntata saranno ospiti Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia annuncerà il loro imminente matrimonio. Non è una novità a dire il vero, visto che in più di un’intervista, Isabella e Fabio ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 7 maggio 2022): Una coppia torna in studio per un lieto annuncio. Ida mette un punto con Riccardo… si spera…e Pinuccia cino. Un nuovo cavaliere scatena la bufera in studio. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di! Anche in questo fine settimana si è tenuta una nuova registrazione di. Come sempre, ad aggiornarci su ciò che è successo in studio, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagramclassicoeover. Ebbene, in questa puntata saranno ospiti Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia annuncerà il loro imminente matrimonio. Non è una novità a dire il vero, visto che in più di un’intervista, Isabella e Fabio ...

