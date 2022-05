Ucraina | Letta | serve iniziativa Europa unita | Orban pare alleato Putin

(Di sabato 7 maggio 2022) "Sono particolarmente scandalizzato in questo momento dell'atteggiamento dell'Ungheria diche con il suo veto sulle sanzioni si pone oggi come chiaro ed esplicitodi. Dobbiamo ...

Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico, parlando a Siena a margine dell'iniziativa Pd "Siena parla al mondo. Disegniamo insieme il futuro", sottolineando che inil ...Così Enricoa margine di un'iniziativa a Siena.Guerra in Ucraina, gli scontri nel Donbass e l'invito di Zelensky: non ignorate le sirene Distrutto da un bombardamento russo un museo ...Roma, 7 mag. (askanews) - 'Sono particolarmente scandalizzato in questo momento dell'atteggiamento dell'Ungheria di Orban che con il suo veto ...