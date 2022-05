Ucraina, Guerini: “Inviamo armi su mandato del Parlamento”. E risponde alle polemiche: “Risoluzione è stata votata quasi all’unanimità” (Di sabato 7 maggio 2022) “Il governo sta lavorando a sostegno dell’Ucraina secondo le indicazioni che sono state date dal Parlamento con una Risoluzione che è stata votata a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità, in quella Risoluzione si impegnava il governo, tra le altre cose, a sostenere tramite l’invio di materiale militare, la resistenza Ucraina, con sistemi d’arma difensivi: è quello che stiamo facendo, con gli invii che abbiamo fatto finora, insieme agli altri Paesi europei, insieme ai Paesi alleati e sulla base, appunto, del mandato che abbiamo ricevuto da Parlamento”. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a Lodi, dopo le polemiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Il governo sta lavorando a sostegno dell’secondo le indicazioni che sono state date dalcon unache èa larghissima maggioranza,, in quellasi impegnava il governo, tra le altre cose, a sostenere tramite l’invio di materiale militare, la resistenza, con sistemi d’arma difensivi: è quello che stiamo facendo, con gli invii che abbiamo fatto finora, insieme agli altri Paesi europei, insieme ai Paesiati e sulla base, appunto, delche abbiamo ricevuto da”. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzoa Lodi, dopo le...

lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - AndreaMarcucci : Le parole del ministro Guerini oggi in commissione Difesa sono state inequivocabili, anche sulle armi difensive inv… - Ettore_Rosato : Le posizioni del ministro #Guerini sono coerenti con quelle dei Paesi che sostengono l’#Ucraina nel diritto alla di… - GASirianni : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Guerini: “Inviamo armi su mandato del Parlamento”. E risponde alle polemiche: “Risoluzione è stata votata qua… - fattoquotidiano : Ucraina, Guerini: “Inviamo armi su mandato del Parlamento”. E risponde alle polemiche: “Risoluzione è stata votata… -