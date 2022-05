Torino: Berisha: "Napoli? E' la squadra più forte che ho affrontato" (Di sabato 7 maggio 2022) Berisha: "Il Napoli è la squadra più forte che ho affrontato, nel secondo tempo è stato davvero difficile da affrontare'' Etrit Berisha, portiere del Torino che ha parato un rigore a Lorenzo Insigne, nel corso del match contro il Napoli, ha parlato in mixed zone al termine della gara contro gli azzurri: “Ho studiato il suo modo di tirare, ha calciato gli ultimi 5-6 forti e angolati. Sono stato fortunato. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo non ho dovuto fare interventi. Loro hanno giocatori che fanno la differenza e si è visto. Il Napoli è la squadra più forte che ho affrontato, nel secondo tempo è stato davvero difficile da affrontare. Futuro? Sono al ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 7 maggio 2022): "Ilè lapiùche ho, nel secondo tempo è stato davvero difficile da affrontare'' Etrit, portiere delche ha parato un rigore a Lorenzo Insigne, nel corso del match contro il, ha parlato in mixed zone al termine della gara contro gli azzurri: “Ho studiato il suo modo di tirare, ha calciato gli ultimi 5-6 forti e angolati. Sono stato fortunato. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo non ho dovuto fare interventi. Loro hanno giocatori che fanno la differenza e si è visto. Ilè lapiùche ho, nel secondo tempo è stato davvero difficile da affrontare. Futuro? Sono al ...

