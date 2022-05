Prima fila Ferrari a Miami: pole Leclerc davanti a Sainz (Di sabato 7 maggio 2022) Miami (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Uno-due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Charles Leclerc conquista la pole position in 1’28?796 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz (+0?190), che a sua volta precede di 5 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Alle sue spalle c’è il compagno di scuderia Sergio Perez, grande quinto posto per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre era uscito nel Q2 George Russell.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Uno-duenelle qualifiche del Gran Premio didi Formula 1. Charlesconquista laposition in 1’28?796al compagno di squadra Carlos(+0?190), che a sua volta precede di 5 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Alle sue spalle c’è il compagno di scuderia Sergio Perez, grande quinto posto per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottasalla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre era uscito nel Q2 George Russell.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

