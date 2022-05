Non prelevare più questa cifra: scatta l’allarme. È bufera per la decisione in Italia (Di sabato 7 maggio 2022) Manovre del Fisco sempre più stringenti in Italia. Dopo l’introduzione della doppia sanzione sui commercianti che si rifiutano di fornire pagamenti con il Pos elettronico, è in arrivo una stretta anche sul prelievo bancomat. Il Fisco, infatti, potrà monitorare in maniera assidua ed efficace conti correnti e carte di credito. Non era mai successo in precedenza. In questo articolo vi sveliamo ulteriori dettagli in merito a questa notizia. (Continua dopo la foto…) La decisione del Fisco Per lottare l’evasione fiscale, il Fisco sta attuando manovre sempre più stringenti. Dal 30 giugno verrà introdotta la doppia sanzione per i commercianti che si rifiutano di fornire pagamenti con il Pos elettronico. Dal 30 giugno, dunque, esercenti, professionisti e negozianti potranno andare incontro ad una multa di 30 euro, a cui sarà aggiunto il 4% del ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) Manovre del Fisco sempre più stringenti in. Dopo l’introduzione della doppia sanzione sui commercianti che si rifiutano di fornire pagamenti con il Pos elettronico, è in arrivo una stretta anche sul prelievo bancomat. Il Fisco, infatti, potrà monitorare in maniera assidua ed efficace conti correnti e carte di credito. Non era mai successo in precedenza. In questo articolo vi sveliamo ulteriori dettagli in merito anotizia. (Continua dopo la foto…) Ladel Fisco Per lottare l’evasione fiscale, il Fisco sta attuando manovre sempre più stringenti. Dal 30 giugno verrà introdotta la doppia sanzione per i commercianti che si rifiutano di fornire pagamenti con il Pos elettronico. Dal 30 giugno, dunque, esercenti, professionisti e negozianti potranno andare incontro ad una multa di 30 euro, a cui sarà aggiunto il 4% del ...

