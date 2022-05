Le avventure di Max e M’Ugly e i ricci del CRAS protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 maggio 2022) Nuova puntata di “Dalla parte degli animali” l’8 maggio in onda su Rete4 con la storia in una famiglia ucraina fuggita dalla guerra con i loro amici a 4 zampe Festa della mamma: ospite dello studio all’aria aperta sarà una bella famiglia ucraina, fuggita dalla guerra, ovviamente con gli amici a 4 zampe. Mai li avrebbero lasciati a Kiev!straordinarie. Come quella tra Max e, proprietario e cane che girano, insieme, l’Italia in bicicletta. Sono soltanto alcune delle tante belle storie della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: l’unico format pensato per permettere a tutti gli animali di trovare una casa calda e accogliente. Come quella dove da ...