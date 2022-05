Isola dei Famosi, naufraghi all’attacco: “Nicolas Vaporidis è un dittatore, vuole fare il Raz Degan dei poveri”. Lui replica così (Di sabato 7 maggio 2022) A più di un mese dall’inizio del reality, Nicolas Vaporidis si conferma uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Nemmeno il tempo di collegarsi con la Palapa che Ilary Blasi ha dovuto subito sedare le liti tra il gruppo e l’attore di Notte prima degli esami: è successo in apertura della quattordicesima puntata, andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 6 maggio. Da tempo i compagni si lamentano di Vaporidis, ma questa volta a stupire il pubblico è stato il fatto che adesso anche Guendalina ed Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro si siano messi contro di lui. “Gli ho raccontato le avventure di Raz Degan, non l’avessi mai fatto – si è lamentato Edoardo – e ora vuole fare il Raz Degan dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) A più di un mese dall’inizio del reality,si conferma uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’dei2022. Nemmeno il tempo di collegarsi con la Palapa che Ilary Blasi ha dovuto subito sedare le liti tra il gruppo e l’attore di Notte prima degli esami: è successo in apertura della quattordicesima puntata, andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 6 maggio. Da tempo i compagni si lamentano di, ma questa volta a stupire il pubblico è stato il fatto che adesso anche Guendalina ed Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro si siano messi contro di lui. “Gli ho raccontato le avventure di Raz, non l’avessi mai fatto – si è lamentato Edoardo – e orail Razdei ...

