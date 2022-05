Isola dei Famosi 2022 | chi è finito in nomination ieri sera?

(Di sabato 7 maggio 2022) Ledidell’deisono state precedute dalla sconfitta al televoto settimanale di Clemente Russo e dall’arrivo di tre nuove concorrenti (Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli). Prima di lasciare l’principale, direzione Playa Sgamada, Clemente ha dato il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis, anticipando di essersi chiarito in settimana con l’attore romano dopo quanto accaduto lunedì(il famoso minaccia gate). L’ex pugile si è detto inoltre convinto che sarebbe riuscito a tornare molto presto in gioco, senza sapere però che la maggior parte dei telespettatori non è d’accordo con lui. Il destino dell’olimpionico si deciderà lunedì, quando affronterà il televoto flash contro Licia Nunez ...

Advertising

Kotina2572 : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - VPevcenko : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - makmara6357 : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - bitcoinfonds : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - kasuava : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… -

...dell', spicca il Catarratto di Filari della Rocca, rigorosamente lavorato in biologico, dai sentori accattivanti, quasi croccante di frutto in bocca e di grande bevibilità. Ma dalle cantine...... nel settore occidentale del Mar Nero, vicino all'Zmeiny - resa famosa da un episodio all'... l'acciaieria resiste alle bomberussi: "Impossibile arrendersi" ...• La guerra in Ucraina è arrivata al 73esimo giorno. • È sempre più critica la situazione dell’acciaieria di Azovstal a Mariupol paragonata all’inferno dal premier ucraino Zelensky e dal segretario de ...Mondo - Una fregata russa Petrel 11356R starebbe bruciando vicino all'Isola dei serpenti nel Mar Nero secondo quanto riportano i medi ucraini. .... La nave sarebbe stata colpita da un razzo ucraino ...