Incidente nel Casertano | furgone centra in pieno macchina dei Carabinieri

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – Rocambolescoche ha visto coinvolto un, con degli operai all’interno, e unadei, appartenenti alla compagnia di Cellole. L’impatto si è verificato in prossimità dello svincolo che conduce alla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca. L’Iveco, all’incrocio, non si è accorto del mezzo dei militari e lo ha colpito nella fiancata. Impatto senza grandi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi. Ihanno comunque raggiunto l’ospedale di Sessa Aurunca per un controllo. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.