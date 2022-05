Guerra Ucraina, invio di armi al centro del confronto tra i partiti (Di sabato 7 maggio 2022) Nessun dibattito parlamentare prima di martedì, il giorno del viaggio di Draghi negli Usa. Il premier ha chiarito che farà solo un question time in Parlamento il 19 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) Nessun dibattito parlamentare prima di martedì, il giorno del viaggio di Draghi negli Usa. Il premier ha chiarito che farà solo un question time in Parlamento il 19 ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Rosanna01061026 : RT @marioadinolfi: Chiudono il programma di Bianca Berlinguer su Raitre. Il Pd ha ordinato, gli amministratori Rai hanno disposto. La colpa… - AnnaRitaFaella : RT @MatrateArgo: ???? UCRAINA: IL MALE DEL NAZIONALISMO Guerra, da Giorgio Bianchi #laltrastoria: si è perso di vista il tentativo russo, du… -