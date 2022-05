Giallo a Milano | il cadavere di un giovane sul ciglio della strada

Yogaolic : RT @fanpage: Il corpo del giovane ucciso di botte è stato trovato col volto tumefatto e numerose bruciature di sigaretta - franca705 : RT @fanpage: Il corpo del giovane ucciso di botte è stato trovato col volto tumefatto e numerose bruciature di sigaretta - fanpage : Il corpo del giovane ucciso di botte è stato trovato col volto tumefatto e numerose bruciature di sigaretta -

A causa di un trauma cranico il giovane di 25 anni è stato trasportato in codiceall'ospedale San Carlo di. Per traumi alla testa e agli arti, il 41enne è andato al Fatebenefratelli in ......(e accuse di irregolarità) in un ciclismo in precario equilibrio tra violente accelerazioni tecnologiche ( il pulsantino sulla bici di Mohoric che alzava e abbassava la sella durante la- ...Giallo a Milano: il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato sul ciglio della strada. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio ...Alla ragazza diceva: "Imparato uno Balotelli zero... ora voglio una Ferrari gialla, anzi ne voglio due. Voglio una Ferrari gialla e una blu per te". In un'altra conversazione scriveva ...