F1 GP Miami 2022, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 7 maggio 2022) Le qualifiche del Gran Premio di Miami 2022 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della caccia alla pole sul nuovo circuito americano che fa il suo esordio in questa stagione. Sulla pista statunitense tutto pronto per un nuovo capitolo della lotta tra la Ferrari e la Red Bull e in particolare tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Chi scatterà davanti a tutti? Prima c’è spazio per le prove libere 3 alle ore 19 italiane di sabato 7 maggio, quindi alle ore 22 sarà la volta delle qualifiche. diretta tv delle libere tre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, le qualifiche saranno trasmesse solo su Sky Sport F1. Differita alle ore 23.30 su TV8 in chiaro, ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ledel Gran Premio didi F1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni sudella caccia alla pole sul nuovo circuito americano che fa il suo esordio in questa stagione. Sulla pista statunitense tutto pronto per un nuovo capitolo della lotta tra la Ferrari e la Red Bull e in particolare tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Chi scatterà davanti a tutti? Prima c’è spazio per le prove libere 3 alle ore 19 italiane di sabato 7 maggio, quindi alle ore 22 sarà la volta delletv delle libere tre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, lesaranno trasmesse solo su Sky Sport F1. Differita alle ore 23.30 su TV8 in chiaro, ...

