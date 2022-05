(Di sabato 7 maggio 2022) Per superare la crisi energetica leeuropee quotate in Borsa spingono sulla transizione energetica e mettono sul piatto maggiori fondi per gli investimenti in piccole e mediee ...

Sul fronte degli investimenti, in particolare, leeuropee inserite nell'indice Stoxx Europe 600 sono pronte a mettere sul piatto un capitale di 95 - 100 miliardi di euro all'anno nel 2022 - ...Tra le opere annunciate anche quelle che consentirebbero di trasformare ingli scarti reflui degli impianti zootecnici della provincia di Caserta e della provincia di Salerno. De Luca ha ... Energia:da utility Ue pronti 100 mld per reti e acquisizioni - Economia Per superare la crisi energetica le utility europee quotate in Borsa spingono sulla transizione energetica e mettono sul piatto maggiori fondi per gli investimenti in piccole e medie acquisizioni e pe ...Funzionari statali hanno affermato venerdì che la California dovrà probabilmente affrontare una carenza di energia equivalente a quella necessaria per ...