Domenica Sport – 36ª Giornata 08 05 2022 del Campionato di Calcio di Serie A | partite giocate | da giocare | classifica e marcatori

36ª Giornata (08/05/2022) del Campionato di Calcio di Serie A: partite giocate, da giocare, classifica e marcatori. Dal sito ufficiale della Lega: ———————————————————————— Giocata venerdì 06 maggio 18.45 Stadio: Giuseppe Meazza (Milano). Arbitro: Gianluca Manganiello Inter 4 (40? Romagnoli A. -45? Martinez – 64? Martinez – 90? + 4? Sanchez) Empoli 2 (5? Pinamonti – 28? Asllani) —————————————————————– Giocata venerdì 06 maggio alle ore 21.00 Stadio: Luigi Ferraris (Genova). Arbitro: Simone Sozza Genoa 2 (87? Gudmundsson – 90? + 6? Criscito – R.) Juventus 1 (48? Dybala) —————————————————————- Giocata sabato 07 maggio 15.00 Stadio: Olimpico G. T. (Torino). Arbitro: Alessandro Prontera Torino 0 Napoli 1

