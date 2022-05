DIRETTA Giro d’Italia 2022, seconda tappa LIVE: Sobrero fa sognare, è in testa! (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.33 Carthy chiude a 25? da Sobrero, più che buona la prova del britannico. 16.31 SobreroOOOOOOOOOOO!!! Il campione d’Italia si porta al comando con 4? su Kamna! Come previsto, è andato fortissimo sulla salita finale! 16.29 Ottimo Miguel Angel Lopez, paga appena 25? da Kamna all’arrivo: il colombiano può sorridere. 16.29 Attenzione a Sobrero, ha appena 2? di ritardo da Kamna all’intermedio. Ma in salita l’italiano è competitivo… 16.28 Partito Giulio Ciccone. Obiettivo: stare sotto i 40? dal vincitore. 16.27 Bravissimo Fabio Felline, 7° a 12?. Si è superato il corridore dell’Astana. 16.26 Partono ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.33 Carthy chiude a 25? da, più che buona la prova del britannico. 16.31OOOOOOOOOOO!!! Il campionesi porta al comando con 4? su Kamna! Come previsto, è andato fortissimo sulla salita finale! 16.29 Ottimo Miguel Angel Lopez, paga appena 25? da Kamna all’arrivo: il colombiano può sorridere. 16.29 Attenzione a, ha appena 2? di ritardo da Kamna all’intermedio. Ma in salita l’italiano è competitivo… 16.28 Partito Giulio Ciccone. Obiettivo: stare sotto i 40? dal vincitore. 16.27 Bravissimo Fabio Felline, 7° a 12?. Si è superato il corridore dell’Astana. 16.26 Partono ...

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - ninda1952 : RT @RaiNews: In corso la seconda tappa del #giroditalia: la cronometro di #Budapest Segui la diretta qui... #Giro #RaiGiro #Giro2022 https… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Kamna gela Affini per 2? - #d’Italia #tappa #DIRETTA: #Kamna - Nicola89144151 : Ascolti TV: Inter - Empoli 609.000 (Dazn, parziale) Genoa - Juventus 910.000 (Dazn e Sky) Serie B 291.000 (Sky), d… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Affini al comando grande prestazione! - #d’Italia #tappa… -