CorSport: in caso di partenza di Osimhen, il piano B del Napoli è Belotti (Di sabato 7 maggio 2022) Sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è annotato anche il nome di Belotti, attaccante del Torino. Il Napoli pensa a lui qualora dovessero arrivare, dal mercato, offerte irrinunciabili per Osimhen. Il Corriere dello Sport scrive: “il piano B viene facile dirlo, si chiama Andrea Belotti, ventotto anni, quindi nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. E poi, è un parametro zero, dimensione che finisce per ingolosire. Dipenderà tutto da Osimhen o dal Manchester United o dall’Arsenal o dal Newcastle o da quei centodieci milioni di euro che in realtà rappresentano il passepartout per accomodarsi ad un tavolo e parlarne, ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Sul taccuino del direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, è annotato anche il nome di, attaccante del Torino. Ilpensa a lui qualora dovessero arrivare, dal mercato, offerte irrinunciabili per. Il Corriere dello Sport scrive: “ilB viene facile dirlo, si chiama Andrea, ventotto anni, quindi nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. E poi, è un parametro zero, dimensione che finisce per ingolosire. Dipenderà tutto dao dal Manchester United o dall’Arsenal o dal Newcastle o da quei centodieci milioni di euro che in realtà rappresentano il passepartout per accomodarsi ad un tavolo e parlarne, ma ...

