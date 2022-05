Come funziona il kit Jdam “Quicksink” per le bombe Usa (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scorso agosto è avvenuto un test con un ordigno inerte di una nuova versione del kit Jdam (Joint Direct Attack Munition) per bombe a caduta libera. Un F-15E ha utilizzato una GBU-31, insieme a nuove tattiche, su un bersaglio navale in movimento. Il nuovo kit Jdam faceva parte di un programma per creare un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scorso agosto è avvenuto un test con un ordigno inerte di una nuova versione del kit(Joint Direct Attack Munition) pera caduta libera. Un F-15E ha utilizzato una GBU-31, insieme a nuove tattiche, su un bersaglio navale in movimento. Il nuovo kitfaceva parte di un programma per creare un InsideOver.

Advertising

gparagone : Con #TerzaDose 80% di copertura, anzi no: se trascorsi tre mesi, del 50%. [@TheLancet] Funziona come una ricarica… - AurelianoStingi : Da oggi Italia decade l’obbligo della mascherina. In luoghi chiusi, poco areati ed affollati la responsabilità dive… - VivianaZec : @intuslegens Non c'è nessun obbligo. Non è in gazzetta, è un PROTOCOLLO e in Italia non si legifera con I PROTOCO… - Nozucchero : RT @davcarretta: Come funziona il Belgio: il più grosso produttore di birra al mondo lancia la birra ucraina per sostenere l’Ucraina. Tra… - Selia_89 : @OGiannino Ma come funziona il vostro cervello! Neanche i peggiori regimi partoriscono simili provvedimenti. -