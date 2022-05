Charlene di Monaco è tornata a casa ma dietro c’è un accordo? (Di sabato 7 maggio 2022) Charlene e Alberto di Monaco sono tornati insieme, non si separano più? Per il momento sembra che la principessa Charlene sia tornata a casa ma dietro questo ripensamento dicono ci sia un accordo. Si parla di soldi, così dicono, ma c’è di certo anche il cuore di una mamma che ha sofferto lontana dai suoi figli per quasi un anno. Dicono che il principe Alberto di Monaco si sia impegnato a versare alla Wittstock ben 12 milioni di euro l’anno, in cambio lei avrebbe confermato che parteciperà agli eventi ufficiali. Pettegolezzi o realtà? Non si sa ma il finale “vissero felici e contenti” sembra non appartenere a questa favola moderna. Dopo la foto di Pasqua con la famiglia reale al completo molti avevano pensato che la crisi fosse superata ma sembra che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 maggio 2022)e Alberto disono tornati insieme, non si separano più? Per il momento sembra che la principessasiamaquesto ripensamento dicono ci sia un. Si parla di soldi, così dicono, ma c’è di certo anche il cuore di una mamma che ha sofferto lontana dai suoi figli per quasi un anno. Dicono che il principe Alberto disi sia impegnato a versare alla Wittstock ben 12 milioni di euro l’anno, in cambio lei avrebbe confermato che parteciperà agli eventi ufficiali. Pettegolezzi o realtà? Non si sa ma il finale “vissero felici e contenti” sembra non appartenere a questa favola moderna. Dopo la foto di Pasqua con la famiglia reale al completo molti avevano pensato che la crisi fosse superata ma sembra che ...

