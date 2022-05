Burqa obbligatorio e diritti negati, la vita delle donne in Afghanistan è controllata dai talebani (Di sabato 7 maggio 2022) In Afghanistan si ritorna al passato. Sabato 7 maggio il governo dei talebani ha reso obbligatorio il Burqa per le donne in tutti i luoghi pubblici. È l’ennesima dimostrazione che le promesse fatte in seguito alla caduta di Kabul lo scorso 15 agosto 2021 sono state solo parole al vento. “Tuteleremo i diritti delle donne”, dicevano i talebani. Oggi, dopo la chiusura delle scuole femminili, dopo il divieto di accesso per le donne ai posti di lavoro, dopo il divieto di viaggiare da sole, è evidente che in Afghanistan è rimasto poco o nulla dei diritti delle donne. E che la vita (e la libertà) delle ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 7 maggio 2022) Insi ritorna al passato. Sabato 7 maggio il governo deiha resoilper lein tutti i luoghi pubblici. È l’ennesima dimostrazione che le promesse fatte in seguito alla caduta di Kabul lo scorso 15 agosto 2021 sono state solo parole al vento. “Tuteleremo i”, dicevano i. Oggi, dopo la chiusurascuole femminili, dopo il divieto di accesso per leai posti di lavoro, dopo il divieto di viaggiare da sole, è evidente che inè rimasto poco o nulla dei. E che la(e la libertà)...

