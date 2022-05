Avellino | i tormenti di D’Agostino Jr | “Tocca leccarsi le ferite e ripartire”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un boccone difficile da mandare giù. Dopo tre giorni, l’eliminazione dai playoff brucia ancora. L’amministratore unico dell’IDC, Giovanniattraverso un lungo post pubblicato sui social prova a tracciare un bilancio: “La stagione 2021/2022 è finita. Sono passati tre giorni e ancora non riesco a trovare la quiete per far passare rabbia e delusione. Il sincero supporto che ci state facendo arrivare aiuta tanto e denota il forte spirito di appartenenza della nostra gente. Vi ringrazio di cuore per tutte le bellissime parole che state spendendo nei nostri confronti, questi sono i momenti in cui si manifestano i veri tifosi del lupo. Sono commosso ma ancora troppo amareggiato per fare un’analisi lucida. Sono consapevole di essere stato colpevole. Dannatamente colpevole soprattutto per aver tradito uno dei ...