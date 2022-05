Atletica, 100 metri a Nairobi: Filippo Tortu è settimo con 10,24 (Di sabato 7 maggio 2022) Nairobi – Non il debutto che voleva. A Nairobi il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu non va oltre il settimo posto nei 100 metri con il crono di 10.24, pur agevolato da un vento al limite del consentito (+2.0). Nella gara priva dell’oro olimpico dei 100 Marcell Jacobs, fermo ai box per i problemi gastrointestinali accusati dalla giornata di ieri, il più veloce è il beniamino di casa Ferdinand Omanyala (Kenya) che si prende il successo e la vetta delle liste mondiali stagionali con 9.85, battendo l’argento olimpico Fred Kerley (Stati Uniti) secondo in 9.92. Più indietro l’altro sprinter americano Isiah Young (10.13), stesso tempo del sudafricano Henricho Bruintjies, quinto il liberiano Emmanuel Matadi (10.14), sesto l’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek (10.15), ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022)– Non il debutto che voleva. Ail campione olimpico della 4×100non va oltre ilposto nei 100con il crono di 10.24, pur agevolato da un vento al limite del consentito (+2.0). Nella gara priva dell’oro olimpico dei 100 Marcell Jacobs, fermo ai box per i problemi gastrointestinali accusati dalla giornata di ieri, il più veloce è il beniamino di casa Ferdinand Omanyala (Kenya) che si prende il successo e la vetta delle liste mondiali stagionali con 9.85, battendo l’argento olimpico Fred Kerley (Stati Uniti) secondo in 9.92. Più indietro l’altro sprinter americano Isiah Young (10.13), stesso tempo del sudafricano Henricho Bruintjies, quinto il liberiano Emmanuel Matadi (10.14), sesto l’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek (10.15), ...

