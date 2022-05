Allevamento abusivo di labrador sequestrato nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi cani di razzaè statodai carabinieri forestali a Sessa Aurunca, nel. Nella struttura, composta da cinque box con pavimento in cemento e recintati da rete metallica e lamiere grecate con tetti in pannelli coibentati, c’erano 17 cani adulti e nove cuccioli di un mese. I carabinieri hanno accertato anche lo smaltimento illecito dei reflui prodotti dagli animali, che venivano raccolti da un tubo in pvc che attraversava i cinque box per poi finire direttamente in un fosso ricavato nel terreno. Il gestore è stato quindi denunciato per smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di scarichi di acque reflue non autorizzati; potrà comunque accedere ai box per curare i cani, ma questi ...