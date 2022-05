Al via la 5a edizione di Toys Milano & Bay - b (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag. - È il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. - È il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Un ...

Advertising

consvaccherosse : #caseificiaperti ha preso il via! Alle 9.30 sono partite le prime visite guidate alla scoperta della lavorazione ap… - TuttoAmbiente : Manca ormai poco a “Ravenna2022. Fare i conti con l’ambiente”! 15° Edizione, formazione, eventi gratuiti, conferenz… - zazoomblog : Al via la 5a edizione di Toys Milano & Bay-b - #edizione #Milano #& #Bay-b - zazoomblog : Al via la 5a edizione di Toys Milano & Bay-b - #edizione #Milano #& #Bay-b - StraNotizie : Al via la 5a edizione di Toys Milano & Bay-b -