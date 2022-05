Trasporto pubblico locale Tua, accordo con i sindacati per 100 assunzioni (Di venerdì 6 maggio 2022) Pescara - È stato raggiunto un accordo con i sindacati per l'assunzione di 100 lavoratori presso l'azienda di trasporti regionale Tua. Lo ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, a margine della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico degli investimenti della società regionale di Trasporto. "Dopo alcuni anni - ha spiegato - abbiamo raggiunto nella tarda serata di ieri un accordo con i sindacati per i lavoratori part time che diventeranno full time e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono firmati in questi giorni e che hanno visto l'assunzione di 50 lavoratori da professionalizzare". "La seconda parte dell'accordo - ha aggiunto - che aveva visto anche la polemica con i sindacati per il bando ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Pescara - È stato raggiunto uncon iper l'assunzione di 100 lavoratori presso l'azienda di trasporti regionale Tua. Lo ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, a margine della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico degli investimenti della società regionale di. "Dopo alcuni anni - ha spiegato - abbiamo raggiunto nella tarda serata di ieri uncon iper i lavoratori part time che diventeranno full time e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono firmati in questi giorni e che hanno visto l'assunzione di 50 lavoratori da professionalizzare". "La seconda parte dell'- ha aggiunto - che aveva visto anche la polemica con iper il bando ...

