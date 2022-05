Tempesta di sabbia, più di mille persone in ospedale (Di venerdì 6 maggio 2022) Più di mille persone sono state ricoverate in ospedale in Iraq nelle ultime ore a per problemi respiratori a causa di una Tempesta di sabbia che ha colpito anche regioni della Siria orientale e nord-orientale. Lo riferiscono media iracheni e siriani.L’agenzia governativa irachena Nina cita fonti ospedaliere affermando che la maggior parte di ricoveri si è registrata nelle regioni occidentali irachene e nella capitale Baghdad. Meteo, vortice algerino in arrivo nel weekend: pioggia e sabbia del deserto Esplosione in hotel a L’Avana: 8 morti e 30 feriti Invecchiamento del cervello post Covid: problemi di memoria e ragionamento Il Centro di Aggregazione Culturale inaugura il VII anno L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022) Più disono state ricoverate inin Iraq nelle ultime ore a per problemi respiratori a causa di unadiche ha colpito anche regioni della Siria orientale e nord-orientale. Lo riferiscono media iracheni e siriani.L’agenzia governativa irachena Nina cita fonti ospedaliere affermando che la maggior parte di ricoveri si è registrata nelle regioni occidentali irachene e nella capitale Baghdad. Meteo, vortice algerino in arrivo nel weekend: pioggia edel deserto Esplosione in hotel a L’Avana: 8 morti e 30 feriti Invecchiamento del cervello post Covid: problemi di memoria e ragionamento Il Centro di Aggregazione Culturale inaugura il VII anno L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

