Servizio di sicurezza non autorizzato | sospesa licenza a locale sannita

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella mattinata di oggi, investigatori della Questura di Benevento hanno notificato, al titolare di una discoteca del capoluogo, un provvedimento di sospensione, per la durata di quindici giorni, delle licenze relative all’esercizio pubblico. Il provvedimento è scaturito a seguito ad un controllo effettuato da personale della Questura in occasione della “movida” cittadina del sabato sera, lo scorso 30 aprile. Durante il controllo sono state rilevate irregolarità per l’attività di, all’esterno ed all’interno del, effettuata da soggetti privi della prevista autorizzazione prefettizia e non inseriti nel data-base nazionale della categoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

