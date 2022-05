Serie B, LIVE: Iniziano i secondi tempi. Cremonese e Pisa in vantaggio, Lecce e Monza ancora sullo 0-0 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il campionato dell'incertezza è arrivato all'atto conclusivo. A sognare la promozione diretta sono in 4: Lecce, Monza, Cremonese... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Il campionato dell'incertezza è arrivato all'atto conclusivo. A sognare la promozione diretta sono in 4:...

Advertising

zazoomblog : Serie B LIVE: Finiti i primi tempi. Cremonese e Pisa in vantaggio Lecce e Monza ancora sullo 0-0 - #Serie #LIVE:… - cascinanotizie : ???? Frosinone-Pisa: 0-2 Secondo tempo LIVE ?? Pisa in campo per tenere acceso il sogno - TipsterCosmos : LIVE PICK ???? Italy Serie B Cosenza - Cittadella Cittadella NO clean sheet @1,61 Stk 4u ?? - sportface2016 : #Basket #SerieA1 2021/2022, #Sassari a metà partita è avanti 47-35 contro la #Virtus Bologna: segui il LIVE - ginugiola : RT @News24_it: Inter-Empoli 4-2: gol di Lautaro e Sanchez | Risultato finale - La Gazzetta dello Sport -