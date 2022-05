Roma, si insiste per Solbakken (Di venerdì 6 maggio 2022) Solbakken è da tempo nel radar della Roma, che ha già da mesi trovato l’accordo per l’ingaggio con il suo agente.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)è da tempo nel radar della, che ha già da mesi trovato l’accordo per l’ingaggio con il suo agente....

Advertising

TuttoSuRoma : Spezia - Lazio, Filippo #Roma insiste: 'Fuorigioco Acerbi? Che si pubblichino gli audio...' - LazioChannel : Spezia Lazio, Filippo Roma insiste: 'Fuorigioco Acerbi? Vogliamo gli audio pubblicati!” #Acerbi #spezialazio - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'invio delle armi in #Ucraina, il #Superbonus, il mancato voto sull'inceneritore a Roma (nel Decreto Aiuti). Questioni… - carmen_distaso : RT @ultimenotizie: L'invio delle armi in #Ucraina, il #Superbonus, il mancato voto sull'inceneritore a Roma (nel Decreto Aiuti). Questioni… - algirone : RT @ultimenotizie: L'invio delle armi in #Ucraina, il #Superbonus, il mancato voto sull'inceneritore a Roma (nel Decreto Aiuti). Questioni… -