Roma in finale di Conference League, Mourinho: 'Ora vogliamo la coppa' (Di venerdì 6 maggio 2022) Josè Mourinho Roma, 5 maggio 2022 " Missione compiuta per la Roma che all'Olimpico piega 1 - 0 il Leicester e conquista l'accesso alla finale di Conference League dove affronterà gli olandesi del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Josè, 5 maggio 2022 " Missione compiuta per lache all'Olimpico piega 1 - 0 il Leicester e conquista l'accesso alladidove affronterà gli olandesi del ...

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - federicocasotti : In quattro anni semifinale di Champions League, semifinale di Europa League, e ora una finale di Conference da gioc… - siamo_la_Roma : ?? #Tempestilli commenta #RomaLeicester ??? “La gente ha trascinato la squadra verso il successo. Finale meritata” ??… - SandroSca : Sminuire il traguardo raggiunto dalla Roma è malafede pura per un semplice motivo: se la #UECL si fosse chiamata Mi… -