(Di venerdì 6 maggio 2022) Hyvia, la joint-venture tra il Gruppoe Plug Power dedicata alla mobilità a, partecipa per la prima volta al World Hydrogen Summit & Exhibition 2022 di Rotterdam. Appuntamento internazionale dei pionieri dell’, dal 9 all’11 maggio. L’occasione per migliaia di visitatori di scoprire nello stand HyviaMaster Van H2-TECH. Uncorredato da una stazione di ricarica H2. Creata a giugno 2021, Hyvia sviluppa una gamma di tre veicoli commerciali leggeri a: – un; – un city bus; – un telaio cabinato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Il Denaro

Non ci sono solo i periodi di crisi in cui sila necessità della sospensione delle rate ... Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Nissan, Opel, Peugeot,, Seat, ...... ma anche per i nostalgici di Miami Vice , il brand sportivo diha presentato un pack ... Video L'Alpinela nuova A522 A110 South Beach Colorway per il GP di F1 di Miami: gli interni ... Renault presenta il primo furgone a idrogeno - Ildenaro.it A Rotterdam la presentazione di Hyvia Renault Master Van H2-TECH. Un furgone a idrogeno corredato da una stazione di ricarica.Milano, 6 mag. (askanews) - Hyvia, la joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug Power dedicata alla mobilità a idrogeno, partecipa per la prima volta al World Hydrogen Summit & Exhibition 2022 di ...