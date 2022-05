Ospedale Cardarelli nel caos a Napoli | blitz dei Nas per verificare le criticità

Advertising

Tg3web : Il Pronto soccorso del 'Cardarelli' di Napoli è ancora sovraffollato e alcuni medici minacciano le dimissioni. L’os… - GigliutoR : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… - GiosuRosa : RT @rep_napoli: Ospedale Cardarelli, sopralluogo dei Nas [aggiornamento delle 10:40] - Bobbio65M : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… -

Attualmente è sotto osservazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita all'. Indagini in corso per fare piena luce sul grave episodio.Nella notte appena trascorsa, un 28enne è stato preso a pistolettate a Scampia. Il giovane, soccorso, è stato trasferito all'di Napoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Le indagini sono state affidate ai poliziotti del commissariato locale a cui il giovane avrebbe raccontato di essere stato ...Verifiche da parte del Nas di Napoli, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, sono state eseguite nella giornata di ieri nell'ospedale Cardarelli della città, ...La visita dei militari è legata, secondo quanto si apprende, al momento particolarmente difficile che sta attraverso dell'area di urgenza del più grande ospedale del Sud Italia, che ha spinto i medici ...