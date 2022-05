Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici "Qui è un disastro" (Di venerdì 6 maggio 2022) Ore di attesa nel pronto soccorso: urla, insulti, barelle dappertutto Il dg Longo: " Manca il personale perché i concorsi vanno deserti". La lettera dei 25 medici dimissionari: "Costretti, dobbiamo tutelare almeno la nostra dignità umana e professionale" Leggi su repubblica (Di venerdì 6 maggio 2022) Ore di attesa nel pronto soccorso: urla, insulti, barelle dappertutto Il dg Longo: " Manca il personale perché i concorsi vanno deserti". La lettera dei 25dimissionari: "Costretti, dobbiamo tutelare almeno la nostra dignità umana e professionale"

Advertising

matteosalvinimi : Presenterò urgentemente a mio nome interrogazione su sovraffollamento del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli,… - repubblica : Napoli, Cardarelli in ginocchio. L'ira di pazienti e medici 'Qui è un disastro' [di Antonio di Costanzo] - Open_gol : In una lettera 25 medici dell'ospedale Cardarelli di Napoli parlano di una situazione insostenibile - E__Io__Pago : RT @faberpiredda: Il Pronto Soccorso del #cardarelli di Napoli ieri. Siamo entrati nella pandemia dicendo 'mai più', né siamo usciti con n… - mgcalfi : RT @hystrionico1984: Al Cardarelli di Napoli 3 medici per 175 pazienti al pronto soccorso. Mandate armi a Zelensky. ?????? -