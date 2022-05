(Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Questo è il disvelamento di come si esercita il terribile potere di accusa in Italia, dove, per fortuna,un, rintanato a Berlino. L'avvocatonon è più quel che era quando questaè iniziata, e nessuno gli restituirà nulla. Su questo, forse, dovremmo tutti". E' il commento di Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, difensori dell'ex presidente di Mps assolto dai giudici della corte d'appello di Milano nell'inchiesta sulla banca senese.

**Mps: difesa Mussari su assoluzione, 'esiste ancora un giudice, riflettere su vicenda'** Nessuna condanna e revoca di circa 150 milioni di euro di beni confiscati agli enti nel corso delle indagini. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano al processo Mps: assolti tutti gli imputati, ...