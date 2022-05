Monreale, tre risse in strada: coinvolti uomini e donne di ogni età. Vergogna! (Di venerdì 6 maggio 2022) Monreale – A certe “tradizioni” non si rinuncia! Peccato che non siano solo tradizioni culturali. Succedeva in Via Benedetto D’Acquisto nel pomeriggio del 30 Aprile. Una furiosa lite ha visto protagoniste due ragazzine che, avvinghiate, hanno cercato di strapparsi reciprocamente i capelli, pronunciando deplorevoli parole che ci asteniamo dal riportare per non creare sgomento nell’animo dei nostri lettori. Un’altra rissa scoppiava giorno 2 maggio fra diversi ragazzi, forse un po’ brilli, nei pressi del centro storico e, un’altra ancora, giorno 3 maggio: questa volta ad animare una via della città, una lite fra parenti che vedeva coinvolti sia uomini che donne, il tutto mentre il SS Crocifisso sfilava lungo le vie della cittadina normanna seguito da una lunghissima processione di fedeli. Che vergogna vien ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 6 maggio 2022)– A certe “tradizioni” non si rinuncia! Peccato che non siano solo tradizioni culturali. Succedeva in Via Benedetto D’Acquisto nel pomeriggio del 30 Aprile. Una furiosa lite ha visto protagoniste due ragazzine che, avvinghiate, hanno cercato di strapparsi reciprocamente i capelli, pronunciando deplorevoli parole che ci asteniamo dal riportare per non creare sgomento nell’animo dei nostri lettori. Un’altra rissa scoppiava giorno 2 maggio fra diversi ragazzi, forse un po’ brilli, nei pressi del centro storico e, un’altra ancora, giorno 3 maggio: questa volta ad animare una via della città, una lite fra parenti che vedevasiache, il tutto mentre il SS Crocifisso sfilava lungo le vie della cittadina normanna seguito da una lunghissima processione di fedeli. Che vergogna vien ...

