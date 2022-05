Maurizio Costanzo vuota il sacco | la verità sulla lite Mughini-Sgarbi

(Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il, senza pelilingua come sempre il noto conduttore dice la suaandata in onda al suo show. Continua ad essere l’argomento del momento lache proprio nei giorni scorsi è andata in scena nella puntata delShow tra Giampieroe Vittorio, i due

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - CosettaGiordano : RT @Moonlightshad1: Maurizio Costanzo doveva dire basta a sgarbi 40 anni fa, quando per motivi a noi sconosciuti lo ha messo sul conto degl… - CosettaGiordano : RT @DeerEwan: @Moonlightshad1 A conti fatti, Maurizio Costanzo non ha fatto un gran servizio a questo Paese. Dobbiamo a lui e alla moglie g… - infoitcultura : Maurizio Costanzo commenta la rissa tra Sgarbi e Mughini: “C’era un clima da osteria, è la… - infoitcultura : Rissa Mughini-Sgarbi, parla Maurizio Costanzo: «Un clima da osteria, così è la vita» -

Le immagini dello scontro tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi , consumatosi durante ilShow , sono ormai tristemente note. A due giorni di distanza dalla puntata, andata in onda in seconda serata mercoledì 4 maggio, arriva ora la replica del 'padrone di casa'. Ospite ...... in programma dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli con 20 serate di concerti, spettacoli e incontri, con la direzione artistica di...Le immagini dello scontro tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, consumatosi durante il Maurizio Costanzo Show, sono ormai tristemente note. A due giorni di distanza dalla puntata, andata in onda in ...Da martedì, giorno di registrazione del “Maurizio Costanzo Show“, la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini ha letteralmente invaso la scena mediatica. “Sono quaranta anni che su quel palco van ...