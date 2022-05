L’Europa in Palazzo Vecchio: Nardella ricorda Sassoli. E Borrell vuole far presto nello stop al petrolio russo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sindaco, Dario Nardella, ha aperto la seconda giornata dei lavori della conferenza europea "The State of the Union", in Palazzo Vecchio, nel ricordo di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso di recente. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sindaco, Dario, ha aperto la seconda giornata dei lavori della conferenza europea "The State of the Union", in, nel ricordo di David, presidente del Parlamento europeo scomparso di recente. L'articolo proviene da Firenze Post.

