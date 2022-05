(Di venerdì 6 maggio 2022) La Pazzatorna in testa al campionato almeno per due notti. Lo fa al termine di un match surreale in cui si fa infilare subito dalle reti dell'ex Pinamonti (serviti i dietrologisti) e Asllani, ...

Advertising

ilcirotano : L'Empoli spaventa l'Inter, poi si scatena Lautaro: 4-2 e sorpasso al Milan - - gdstwits : Serie A: l’Empoli spaventa San Siro con Pinamonti e Asllani. Poi l’autorete di Romagnoli ,Martinez e Sanchez la rib… - sportli26181512 : L'Empoli spaventa l'Inter, poi si scatena Lautaro: 4-2 e sorpasso al Milan: L'Empoli spaventa l'Inter, poi si scate… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: L'Empoli spaventa l'Inter, poi si scatena Lautaro: 4-2 e sorpasso al Milan - Gazzetta_it : L'Empoli spaventa l'Inter, poi si scatena Lautaro: 4-2 e sorpasso al Milan -

Riparte il torello interista, ma l'gioca alla morte e in area chiude tutti gli spazi. In spazi così stretti, sarebbero fondamentali le giocate di Perisic e Correa, gli unici che saltano l'uomo.MILANO. Sorpasso Inter: i nerazzurri nell'anticipo della 36/a giornata hanno battuto l'4 - 2 (2 - 2) e si sono riportati in testa alla classifica: ora hanno 78 punti, uno un più del Milan che sarà impegnato domenica a Verona.(La Provincia di Cremona e Crema) Sanchez ringrazia Dzeko e deposita in rete il pallone del 4-2: l'Inter vince e vola al primo posto aspettando il Milan L'Inter rimonta e batte l'Empoli 4-2 ...Pinamonti e Asllani spaventano i nerazzurri, poi l'autorete di Romagnoli, la doppietta di Lautaro e il gol di Sanchez MILANO (ITALPRESS) - Dopo un avvio shock, l'Inter ribalta l'Empoli imponendosi ...