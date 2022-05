Advertising

NewSicilia : Qualcuno avrebbe anche ripreso la targa del mezzo in questione #Newsicilia -

ilGiornale.it

... risponde di omicidio colposo il conducente cheun pedone mentre attraversa sulle strisce. ... dai rilievi eseguiti dallamunicipale di (omissis) era emerso che, a distanza di 6,5 metri ...I militari del nucleo dieconomico finanziaria della Gdf stanno eseguendo una serie di perquisizioni e sequestri. Il decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente,beni per ... La polizia lo investe: muore un 27enne Il 27enne Arthur Hoelscher-Ermet è morto dopo essere stato investito da un'auto della polizia inglese, che, a detta dei testimoni della scena, sfrecciava senza i contrassegni d'ordinanza. La tragedia ...Cronaca Bari. L'incidente è avvenuto nel centro città, in via Putignani, intorno alle 20 di stasera, giovedì 5 maggio ...