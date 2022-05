Junior Messias, il Milan punta allo sconto sul riscatto (Di venerdì 6 maggio 2022) Ancora niente di deciso per il futuro di Junior Messias: il brasiliano è di proprietà del Crotone, retrocesso in C e il Milan… Ancora non ci sono grandi novità sul futuro di Junior Messias con la maglia del Milan e il suo possibile riscatto. Con il Crotone retrocesso in Serie C, la dirigenza rossonera potrebbe riuscire anche a strappare uno sconto sulla cifra già prefissata per il diritto di riscatto e quindi potrebbe rimane con la maglia rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ancora niente di deciso per il futuro di: il brasiliano è di proprietà del Crotone, retrocesso in C e il… Ancora non ci sono grandi novità sul futuro dicon la maglia dele il suo possibile. Con il Crotone retrocesso in Serie C, la dirigenza rossonera potrebbe riuscire anche a strappare unosulla cifra già prefissata per il diritto die quindi potrebbe rimane con la maglia rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

