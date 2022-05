iPhone 14 quanto mi costi? Modelli e possibili prezzi dei prossimi smartphone di Apple

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i rumor spingono tutti in un’unica direzione.14 costerà più degli attuali 13, mentre la line-up disponibile al lancio sarà leggermente rivista rispetto agli ultimi anni. Ecco cosa cambierà dunque nel 2023 in casa, lato14: prime ipotesi sue numero di– 060522 www.computermagazine.itA maggio 2022 è impossibile dire con certezzacosteranno i nuovi. Ma i rumor, le voci di corridoio e le fughe di notizie iniziano a farsi timidamente strada nel marasma di indiscrezioni online. Oggi siamo qui, pronti per fare qualche ipotesi sul futuro degli. Non sappiamo con certezza né il prezzo, tantomeno il numero di ...