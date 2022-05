Inter, Vidal: «Gruppo unito e pronto a dare il meglio per gli obiettivi» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il centrocampista cileno Arturo Vidal nel Matchday Programme dell’Inter si è raccontato in vista del match con l’Empoli Il centrocampista cileno Arturo Vidal nel Matchday Programme dell’Inter si è raccontato in vista del match con l’Empoli. Inter – «Gioire insieme ai miei compagni è la cosa più bella, insieme al poter aiutare la squadra. Questo Gruppo è fatto di calciatori determinati, uniti in campo e fuori per dare il meglio e raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo già fatto per la Supercoppa». CARRIERA – «Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere protagonista in partite importanti. Con la maglia dell’Inter è successo nella vittoria contro la Juventus del 17 gennaio 2021. Con il mio gol e quello di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il centrocampista cileno Arturonel Matchday Programme dell’si è raccontato in vista del match con l’Empoli Il centrocampista cileno Arturonel Matchday Programme dell’si è raccontato in vista del match con l’Empoli.– «Gioire insieme ai miei compagni è la cosa più bella, insieme al poter aiutare la squadra. Questoè fatto di calciatori determinati, uniti in campo e fuori perile raggiungere i nostri, come abbiamo già fatto per la Supercoppa». CARRIERA – «Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere protagonista in partite importanti. Con la maglia dell’è successo nella vittoria contro la Juventus del 17 gennaio 2021. Con il mio gol e quello di ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 33… - SimoneTogna : #inter: #vidal e #caicedo dovrebbero rientrare ad #udine. Quasi impossibile per #bastoni, qualche possibilità in pi… - CalcioNews24 : ??#Vidal si racconta ?? - giastevenz : @Delu90Inter @owenbuzzo @igolmar Perché poteva contare sul centrocampo fatto da Vidal, Pirlo, Marchisio e altri buo… - sportli26181512 : Inter, non solo Dybala: ecco chi arriverà. Ma un big andrà sacrificato: Inter, non solo Dybala: ecco chi arriverà.… -