Highlights e gol Inter-Empoli 4-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Avvio shock dei nerazzurri che dopo pochi minuti si trovano sotto per 0-2 grazie alle reti di Pinamonti e Asllani che gelano San Siro. Ma i ragazzi di Simone Inzaghi reagiscono alla grande e prima della fine del primo tempo trovano la rete dell’1-2, autogol Romagnoli, e il 2-2 di Lautaro Martinez. Nella ripresa è un assedio nerazzurro: ci pensa ancora il numero dieci argentino a far esplodere di gioia il pubblico dell’. Nel finale anche il 4-2 di sanchez. La lotta scudetto è più viva che mai. SportFace.

infoitsport : VIDEO - Rangers-Lipsia 3-1, scozzesi in finale di Europa League 14 anni dopo. Gol e highlights

Il tabellino di Inter - Empoli 3 - 2 LIVE approfondimento Serie A, Salernitana - Venezia 2 - 1: video, Pinamonti A. 5', Asllani K. 28', Romagnoli S. 40' (Aut.), Lautaro Martínez 45',... Gli highlights completi di Inter-Empoli match valido per la trentaseiesima ... l'Inter attacca a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio e l'Empoli prova a sfruttare le ripartenze in ...