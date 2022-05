Dopo la partecipazione contestatissima a LOL, Tess torna al suo show teatrale (Di venerdì 6 maggio 2022) Ognuno di noi ha una frase che custodisce nel proprio cuore. Una dichiarazione d’intenti che vede come unico faro, anche quando tutto sembra oscuro e confuso. L’attrice Tess Masazza ne ha una, tatuata sul braccio. “Ces petits riens”, tradotto dal francese “Questi piccoli niente”. Un modo per ricordarsi che senza la meraviglia delle piccole cose manca qualcosa. Qualcosa di essenziale. Dopo la sua (criticata) esperienza televisiva nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video, Tess Masazza è ora pronta a tornare al suo primo grande amore: il teatro. Sta infatti per ripartire il tour del suo show Insopportabilmente donna: il 7 maggio sarà a Mantova, il 18 a Roma e il 26 a Varese, mentre in autunno tornerà a Milano (6 novembre) e a Bologna (9 novembre). ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Ognuno di noi ha una frase che custodisce nel proprio cuore. Una dichiarazione d’intenti che vede come unico faro, anche quando tutto sembra oscuro e confuso. L’attriceMasazza ne ha una, tatuata sul braccio. “Ces petits riens”, tradotto dal francese “Questi piccoli niente”. Un modo per ricordarsi che senza la meraviglia delle piccole cose manca qualcosa. Qualcosa di essenziale.la sua (criticata) esperienza televisiva nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video,Masazza è ora pronta are al suo primo grande amore: il teatro. Sta infatti per ripartire il tour del suoInsopportabilmente donna: il 7 maggio sarà a Mantova, il 18 a Roma e il 26 a Varese, mentre in autunno tornerà a Milano (6 novembre) e a Bologna (9 novembre). ...

Advertising

Bertolca10 : Nonostante la partecipazione a categorie europee inferiori, la Roma per la terza volta negli ultimi quattro anni si… - Alois64 : Ho incontrato Oleg Tinkov quando si occupava di ciclismo. Ora seguo la sua vicenda umana . Dopo aver accusato Crem… - enricocoppotell : RT @CislFpFrosinone: #Anagni, #assemblea di insediamento della #Rsu eletta in comune “Grande partecipazione alla prima assemblea della #CIS… - AntonioCuozzo : RT @CislFpFrosinone: #Anagni, #assemblea di insediamento della #Rsu eletta in comune “Grande partecipazione alla prima assemblea della #CIS… - CislFpFrosinone : #Anagni, #assemblea di insediamento della #Rsu eletta in comune “Grande partecipazione alla prima assemblea della… -