Domenica 8 maggio torna la «Felice Gimondi», deviazione in Valle Imagna (Di venerdì 6 maggio 2022) Ciclismo Dopo due anni a Bergamo riparte la Granfondo internazionale: 3500 iscritti, 25 nazioni, start alle 7 da via Marzabotto. Il percorso lungo è stato ridotto per la frana a Bedulita, tagliata la salita di Costa Valle Imagna. Strade, ecco i divieti e le fasce orarie di maggiore criticità. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Ciclismo Dopo due anni a Bergamo riparte la Granfondo internazionale: 3500 iscritti, 25 nazioni, start alle 7 da via Marzabotto. Il percorso lungo è stato ridotto per la frana a Bedulita, tagliata la salita di Costa. Strade, ecco i divieti e le fasce orarie dire criticità.

