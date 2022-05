Dallas-Phoenix stanotte in tv | orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff Nba 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inMavericks-Suns, sfida valida come-3 delle semifinali deidi Nba. Con due vittorie dal risultato netto, i Suns si sono portati sul 2-0 nella serie, e proverà a mettere un altro tassello per il passaggio del turno;, invece, potrà contare sul supporto dei propri tifosi per riaprire la serie. La palla a due della partita è fissata alle ore 03:300 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che insu Sky Go, Now Tv e tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI ...