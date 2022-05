Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Ad oggi è ancora elemento importante per noi” (Di venerdì 6 maggio 2022) Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia della sfida casalinga di Premier League contro il Wolverhampton: “Lukaku? Voglio sempre che sia un elemento importante della squadra e ad oggi ancora lo è. Abbiamo preso la scorsa estate un grande giocatore e fa ancora parte di questa squadra, si è allenato benissimo e domani potrebbe partire titolare. Avremmo preferito tutti una situazione chiara ma da quello che ho sentito la scorsa settimana, sono convinto che si risolverà in fretta. Avere una situazione chiara è sempre la cosa migliore perchè ti permette di agire, fare valutazioni, mentre per come stanno le cose ci troviamo a svolgere solo un ruolo passivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Thomas, tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida casalinga di Premier League contro il Wolverhampton: “? Voglio sempre che sia undella squadra e adlo è. Abbiamo preso la scorsa estate un grande giocatore e faparte di questa squadra, si è allenato benissimo e domani potrebbe partire titolare. Avremmo preferito tutti una situazione chiara ma da quello che ho sentito la scorsa settimana, sono convinto che si risolverà in fretta. Avere una situazione chiara è sempre la cosa migliore perchè ti permette di agire, fare valutazioni, mentre per come stanno le cose ci troviamo a svolgere solo un ruolo passivo”. SportFace.

