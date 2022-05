Antonio Aprile e SIM Calabria al congresso del SIULP di Vibo Valentia: servono più risorse per le Forze di Polizia (Di venerdì 6 maggio 2022) Maierato (VV) – Al Popilia Country Resort si è tenuto oggi il congresso Provinciale del Sindacato di Polizia SIULP di Vibo Valentia, organizzato Segretario provinciale Franco Caso, al quale hanno partecipato il Procuratore di Vibo Valentia Dott. Camillo Falvo, il Questore di Vibo Dott. Raffaele Gargiulo, il Segretario Generale SIULP Felice Romano, alcuni consiglieri regionali della Calabria ed i vertici del SIM Calabria con il segretario generale regionale Giuseppe Grillo, il segretario regionale Giuseppe Di Puglia Pugliese e Marco Drago, segretario provinciale SIM di Vibo Valentia. Dopo la relazione del Segretario Provinciale Franco Caso, il Segretario Nazionale ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 6 maggio 2022) Maierato (VV) – Al Popilia Country Resort si è tenuto oggi ilProvinciale del Sindacato didi, organizzato Segretario provinciale Franco Caso, al quale hanno partecipato il Procuratore diDott. Camillo Falvo, il Questore diDott. Raffaele Gargiulo, il Segretario GeneraleFelice Romano, alcuni consiglieri regionali dellaed i vertici del SIMcon il segretario generale regionale Giuseppe Grillo, il segretario regionale Giuseppe Di Puglia Pugliese e Marco Drago, segretario provinciale SIM di. Dopo la relazione del Segretario Provinciale Franco Caso, il Segretario Nazionale ...

Advertising

Billiballobell2 : RT @CasadelCinema: Accadde oggi Usciva il 10 aprile di vent'anni fa Il ladro di bambini di Gianni Amelio; per protagonista il regista aveva… - GianniMicheli : “La scultura di Donatello nelle fotografie di Antonio Quattrone”, Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, dal 3 aprile a… - antonio_favata : Io comunque l’ho capito: armi pesanti da ottobre sino ad aprile, leggere da maggio a settembre #armi #ammuzzo… - Antonio_Caramia : Il 21 aprile #Putin ordinava a Shoigu di NON attaccare l'acciaieria Azovstal. Da allora non si sono mai interrotti… - pianainforma : Antonio Aprile e SIM Calabria al congresso del SIULP di Vibo Valentia: 'servono più risorse per le Forze di Polizia… -