"Amici 21", cancellata la finale del 14 maggio: la decisione di Maria De Filippi

Manca poco alla finale di "Amici 21", purtroppo però l'ultima puntata del talent show è stata cancellata. Avremmo dovuto vedere la finalissima il 14 maggio ma non sarà più così. Ecco quando andrà in onda la puntata conclusiva di questa edizione di "Amici" e perché è stata cancellata la data prevista.

"Amici 21", finale cancellata: cosa sta succedendo

Come tutti sapranno, la finale di Amici era prevista per il 14 maggio: tuttavia l'evento è stato cancellato. Cosa è successo? Sembra proprio che i fan del talent show dovranno attendere perché la finale non andrà in onda nella data prevista, e ad aver scelto di cancellare l'evento dal palinsesto sarebbe stata proprio ...

