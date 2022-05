Amber Heard contro Johnny Depp: “Lui vittima di droghe” VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Amber Heard contro Johnny Depp: «Mi ha tirato addosso una bottiglia, e mi ha mancata, per fortuna. Pensava che lo tradissi con James Franco» Amber Heard in lacrime contro Johnny Depp, ecco le sue parole: «Mi ha tirato addosso una bottiglia, e mi ha mancata, per fortuna. Poi però si è avvicinato con la bottiglia … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di venerdì 6 maggio 2022): «Mi ha tirato addosso una bottiglia, e mi ha mancata, per fortuna. Pensava che lo tradissi con James Franco»in lacrime, ecco le sue parole: «Mi ha tirato addosso una bottiglia, e mi ha mancata, per fortuna. Poi però si è avvicinato con la bottiglia … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

